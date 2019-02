DI kommer med et bud på en samlet investeringsplan for dansk infrastruktur

Fredag 22. februar 2019 kl: 13:24

"Vi står i erhvervslivet og venter spændt på, at regeringen fremlægger en investeringsplan for dansk infrastruktur. De seneste år har været præget af en stop and go politik, og det er reelt blevet til meget få investeringsbeslutninger.



Temperaturen i transportsystemet nærmer sig feberagtige tilstande. Trængslen stiger, vi spilder mere og mere tid i trafikken. Også den kollektive trafik er udfordret. Virksomheder og medarbejdere har behov for vished om, hvornår de kan forvente, det bliver bedre. Vi har behov for en plan.



Vi har derfor en klar forventning om, at der nu kommer et kraftfuldt udspil fra regeringen.



For at vise det er muligt, fremlægger DI i begyndelsen af næste uge vores bud på en samlet investeringsplan for dansk infrastruktur 2020 til 2030. Vi håber, der bliver taget godt i mod den.



Lad mig kraftigt understrege, at vi som samfund har behov for, der sker noget allerede fra 2020.



Just in time er, at ”grydeklare projekter” påbegyndes snarest. Hvis vi først kan se resultater i årene efter 2025, så er den ”trafikale feber” blevet forværret i en sådan grad, at ”patientens liv” er truet.



Det er dyrt at investere i ny infrastruktur, men det er endnu dyrere at lade være."

Af: Redaktionen Michael Svane skriver: