Debatmøde sætter fokus på organisering af kollektiv trafik

Mandag 18. februar 2019 kl: 14:14

Af: Redaktionen Baggrunden for debatmødet er, at organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport flere gange har været til debat - eksempelvis i forbindelse med evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT.Som led i VLAK-Regeringens udspil om en sundhedsreform er der blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar for den kollektive trafik. Efterfølgende er VLAK-Regeringen kommet med forslag til ændringer af organiseringen af den kollektive transport i Hovedstadsområdet.På debatmøde ønsker TØF at benytte lejligheden til at se uhildet og sammenhængende på området - blandt andet ved at bringe svenske erfaringer i spil.Interesserede kan se programmet og tilmelde sig