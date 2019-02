Dansk flyselskab holder rute mellem Esbjerg og Aberdeen i luften

Mandag 18. februar 2019 kl: 12:44

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DAT, Danish Air Transport, der driver en rute mellem Esbjerg og Stavanger, oplyser, at selskabet flyver mellem Esbjerg og Aberdeen med første forbindelse mandag 25. februar.Til at begynde med vil DAT flyve på mandage, onsdage, torsdage og fredage.- Det er med stor glæde, at vi åbner flyvninger til Aberdeen, siger Jesper Rungholm, der er direktør i DAT.- Vi åbnede vores rute til Stavanger i 1996, og siden har vi haft et godt øje til Aberdeen-ruten. som passer perfekt til vores Stavanger flyvninger, som er en vital del af olieindustriens logistik, siger han videre.