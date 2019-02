Færger er med på nummerpladebetaling

Mandag 18. februar 2019 kl: 11:09

PayByPlate på Molslinjen og Øresundsbroen:

For at betale med nummerpladen skal kunden aktivt tilmelde sig PayByPlate

På Molslinjen og Bornholmslinjen kan man betale med nummerpladen. Kunden kan købe billetten online på forhånd og vælge PayByPlate som betalingsmiddel, eller møde op i havnen og betale med PayByPlate

På Øresundsbron kan kunden betale med PayByPlate. Kunden skal køre i de grønne BroBizz-baner til personbiler, hvor nummerpladen scannes automatisk, hvorefter man kører igennem. Kunderne kan også køre over til halv pris, hvis de tilmelder sig en rabataftale hos BroPas

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen PayByPlate blev lanceret på Storebæltsbroen i påsken 2018, og 175.000 kunder er i dag tilmeldt løsningen.- I takt med, at vi nu breder løsningen ud til færgeruter og andre forbindelser, forventer vi, at antallet af brugere vil stige støt, da vores kunder netop har efterspurgt muligheden for betaling med nummerpladen flere steder end på broer - og stadig samle alle betalinger ét sted, siger Kasper Ørtvig, der er administrerende direktør i BroBizz A/S.Teknologien åbner desuden op for at indgå i nye partnerskaber til fordel for de mange kunder.- Lige nu har hver tredie danske bil enten en BroBizz eller PayByPlate-aftale hos os, så jeg ser et meget stort potentiale for at udbrede paletten af services hos nye partnere inden for transport. Her har vi satset på at videreudvikle en app, der nu gør det nemt for kunderne at finde ud af, hvilke fordele og tilbud der findes i nærheden. Og det er samtidig en fordel for nye og kommende partnere, siger Kasper Ørtvig.Hos Molslinjen er man glade for samarbejdet med BroBizz A/S, der med PayByPlate-systemet giver kunderne mulighed for at komme nemmere over Kattegat og mellem Rønne og Ystad.- En vigtig del af moderne transport er enkelhed. Det skal være nemt at bestille en billet, og det skal være nemt at komme til og fra borde. Det hjælper den nye service PayByPlate fra BroBizz A/S os på vej med, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.I dag har BroBizz A/S over 900.000 kunde-aftaler, og 175.000 er tilmeldt PayByPlate. Molslinjen er Danmarks største indenrigs færgeoperatør med op mod otte millioner årlige rejsende på ni færgeruter.