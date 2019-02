Specialtog har slibestenene klar

Torsdag 14. februar 2019 kl: 12:59

Af: Redaktionen

Banedanmark forklarer, at når der dagligt kører over 3.000 tog i Danmark, slider det på skinnerne. Der opstår små rifler og bølger, som skinneslibetoget så skal fjerne. Når slibetoget har fjernet de små rifler og bølger på skinnerne, giver det færre vibrationer i sporet fra togene. Dermed går der længere tid imellem, at Banedanmark skal have mandskab ud for at justere sporene og udskifte skinner, sveller og skærver.





- I fremtiden skal der køre langt flere tog på skinnerne, og derfor er det vigtigt med en effektiv vedligeholdelsesindsats. Skinneslibningen er derfor et vigtigt led i Banedanmarks vedligeholdelsesstrategi og selv om en nats kørsel koster 165.000 kroner, så er der god økonomi i at sende skinneslibetoget rundt i landet, siger Pernille Skovrup, der er vedligeholdelsesleder i Banedanmark.





Tager toppen af støjen

Når skinneslibetoget har udført sit arbejde, så kan skinnerne i en kort periode støje en smule mere end før. Når skinnerne er kørt til, daler støjen med op til 10 decibel, hvilket opfattes som en halvering af støjen.





Slibetoget kører op til ni gange på samme strækning for at fjerne rifler og bølger på skinnerne. På en nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe fem-seks kilometer skinner. Toget kører aftenen og om natten for at genere den almindelige togdrift så lidt som muligt. Det sker fortrinsvis mellem klokken 22.30 den ene dag og frem til klokken 5 den følgende morgen.









I de kommende uger kører skinneslibetoget efter følgende plan:





23.-24. februar: Langå-Randers

24.-25. februar: Langå-Hobro

25.-26. februar: Randers-Hobro

26.-27. februar: Randers-Hobro

27.-28. februar: Randers-Hobro

2.-3. marts: Randers-Skørping

3.-4. marts: Randers-Hobro

4.-5. marts: Randers-Hobro

5.-6. marts: Randers-Hobro

6.-7. marts: Langå-Hobro

7.-8. marts: Langå-Randers

9.-10. marts: Langå-Randers

I dagtimerne holder toget i Langå.





Om skinneslibetoget:

Slibetoget er 95 meter langt og vejer 325 ton

Toget har 32 slibesten, der hver især kan indstilles i forskellige vinkler, således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal

Togets højest tilladte kørehastighed er på 70 km/t på danske skinner. Slibningen foregår ved lav hastighed - mellem 3 og 9 kilometer i timen

Skinneslibetoget bruges også efter en sporombygning til præventiv slibning af nyanlagte skinner, samt reprofilering af genanvendte skinner

