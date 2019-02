Stor europæisk transportvirksomhed tester i gas-lastbiler

Torsdag 14. februar 2019 kl: 11:58

Af: Jesper Christensen Girteka Logistics fremhæver, at testen af gas-lastbilerne sker på baggrund af et ønske om at give transportkunderne mulighed for at nå deres bæredygtighedsmål ved at få deres gods transporteret med lastbiler, der får deres energi fra biogas.Girteka Logistics erfaringer med den første gasdrevne Iveco Stralis er, at chaufførerne har kunnet køre 1.500 km på en tankfuld gas. Lastbilen med gasmotor blev testet i Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig, da de lande i dag er de bedst dækkede med LNG-tankstationer.Den litauiske transportkoncern fremhæver også, at udslippet af NOx’er og partikler bliver reduceret med op til 95 procent.