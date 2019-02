Energi- og miljøkrav til taxier med videre vil blive ændret

Onsdag 13. februar 2019 kl: 13:38

Af: Redaktionen

Ændringen er en følge af VLAK-Regeringens klimaudspil fra oktober sidste år og har betydning for førstegangsregistreringen af et køretøj, som bliver anvendt til erhvervsmæssig persontransport eller erhvervsmæssig personbefordring. Skærpelsen af energi- og miljøkravene gælder dermed køretøjer, som bliver anvendt til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport, kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik (OST) eller kørsel for offentlig myndighed.









Udover energikravene bliver det nuværende minimumskrav strammet på Euro 6 til Euro 6b.









Køretøjer der allerede har indgået en bindende købsaftale kan registreres i op til seks måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet og efter de energi- og miljøkrav, som var gældende på datoen for aftalens indgåelse.









her: Interesserede kan se udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier med videre









