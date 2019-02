Storstrejke i Belgien rammer den fælles transport og fabrikker

Onsdag 13. februar 2019 kl: 13:24

Af: Redaktionen Tirsdag aften meddelte den belgiske flyvekontroltjeneste, Skeyes, at luftrummet over Belgien ville være lukket i et døgn fra tirsdag aften klokken 22.00, da det var uklart, hvor mange medarbejdere, der ville møde på arbejde.De belgiske statsbaner oplyser, at halvdelen af togafgangene i landet vil være indstillet.Baggrunden for storstrejken er en strid om løn. Tre store fagforeninger lønforhøjelser, dr er større end de 0,8 procent, som arbejdsgivernes har tilbudt.Fagforeningerne kræver også bedre ordninger for tidlig pension, bedre mindsteløn og mere efteruddannelse.