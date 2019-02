Terminal-operatør har skåret ned på energiforbruget

Mandag 11. februar 2019 kl: 11:15

Af: Redaktionen Volumenet i terminalen er steget med 20 procent fra 2017 til 2018. Samtidig er C02-emissionerne i forbindelse med flytning af en container inden for terminalen faldet med ni procent sammenlignet med tallene for 2017. Energiforbruget til at løfte en container med terminalens skibs- og jernbanekraner er faldet med 17 procent.Siden 2017 har APM Terminals i Göteborg også skiftet til biogas til opvarmning af lokaler. Biogas er i sig selv en klima-neutral opvarmningsform. APM Terminals oplyser, at de samlede effektivitetsforbedringer og udvælgelsen af ​​biogas til opvarmning har resulteret i en reduktion på ca. 1.200 tons CO2 pr. år.









