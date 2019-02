Særtransporttilladelser



Frigjorte ressourcer hos politiet





Hvis områderne flyttes til Færdselsstyrelsen, kræver det øgede ressourcer til Færdselsstyrelsen – men en overflytning vil samtidig frigøre ressourcer hos politiet, hvoraf et større antal personel er uddannede politifolk med mange års erfaring.



Overflytning bør ske over en kortere årrække, så Færdselsstyrelsen kan nå at ansætte og uddanne de fornødne personaleressourcer. Den løsning vil give mulighed for alene at overflytte administrativt personale, og lade de betjente, der i dag varetager mange af opgaverne, blive i politiet og dermed frigive ressourcer til politiopgaver.





Privatisering

I forbindelse med overflytningen af et eller flere af ovennævnte områder bør det undersøges, hvorvidt de enkelte områder eller dele heraf med fordel kan privatiseres.





Digitalisering

Ligeledes bør det ved overflytningen tilstræbes at effektivisere især de rent administrative områder ved øget digitalisering og anvendelse af IT-løsninger. Som eksempel kan nævnes ansøgningsprocessen omkring særtransporttilladelser, hvor lande som Sverige, Holland med flere har digitaliseret og effektiviseret processen ved anvendelse af digitaliserede webportaler.





Vejsidesynsdirektiv

I øvrigt kan tilføjes, at EU’s vejsidesynsdirektiv fremadrettet stiller øgede krav til personale (herunder politiet), der gennemfører uddybende syn ved vejsiden. Kravet er minimum samme kompetencer som synspersonale, et krav, der allerede i dag opfyldes af Færdselsstyrelsens inspektører.









Behandlingen af ansøgninger, forhandling med vejmyndigheden med videre kræver ingen særlig politimæssig baggrund. Vi foreslår derfor dette område overflyttet til Færdselsstyrelsen.Udgangspunktet for overflytningen skal være, at den skal frigøre uddannede politifolk til politiopgaver. Det er således ikke udgangspunktet for dette forslag, at politiet skal fratages ressourcer.