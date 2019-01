Luxembourg’s regering indfører fri transport med tog, letbaner og busser

Torsdag 31. januar 2019 kl: 14:20

Af: Redaktionen Oprindeligt har det regerings plan at indføre fri transport med tog, letbaner og busser i år, men da de fleste brugere af den offenlige transport i Luxembourg har årskort, vurderede regeringen, at det ville være for kompliceret at tilbagebetale årskortene i forhold til, hvad der var tilbage.





Nu er er forventningen, at pendlere vil planlægge deres billetkøb efter, at det om godt et år vil være gratis at køre med tog, letbaner og busser.









Luxembourg har allerede i dag den billigste offentlige transport i Europa. Alle under 20 rejser gratis. En heldagsbillet til enhver form for offentlig transport koster 4 euro (cirka 30 kroner), mens en almindelige billet, der gælder i to timer, koster 2 euro (cirka 15 kroner). Prisen på 3 euro (cirka 22,5 kroner) vil blive bevaret. Et årskort til første klasse vil koste 660 euro (cirka 4.900 kroner)









Det vil koste Luxembourg omkring 41 millioner euro (cirka 306 millioner kroner) at gøre det gratis at køre med tog, letbaner og busser.









Luxembourg har en god økonomi, en har problemer med trafikken. Hver dag rejser omkring 200.000 mennesker fra Belgien, Frankrig og Tyskland ind i Luxembourg, der har en befolkning på omkring 600.000.









Luxembourg’s regering har også planer om, at alle busser i den kollektive transport i Luxembourg skal være nul-emissionsbusser i 2030.



