Taxi-selskab sætter strøm til taxier

Onsdag 30. januar 2019 kl: 11:18

79 procent af danskerne vil vælge el-taxi

Det Økologiske Råd bakker op om initiativet



Fakta om Dantaxi 4x48 og el-biler

Dantaxi 4x48 havde under navnet 4x48 Taxinord tilbage i 2013 som en slags forsøg en Tesla kørende som taxi

Siden september 2015 har Dantaxi 4x48’s vognmænd på Mors haft tre Tesla’er kørende som taxier med stor succes

Af: Redaktionen Dantaxi 4x48, der er landets største taxiselskab, ser et stort potentiale i grønne taxier.- Der er ingen tvivl om, at Dantaxi 4x48 har et medansvar for nedbringelse af CO2-udledningen. Det er derfor tilfredsstillende, at regeringen i det netop offentliggjorte hovedstadsudspil vil støtte en grøn omstilling af den danske taxiflåde. Regeringens udspil flugter med vores egen strategi, og der er de 10 Tesla’er kun begyndelsen på vores grønne omstilling, siger direktør i Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup.Selskabet følger nøje udviklingen på markedet for el - og plugin-hybridbiler. Vognmænd i Dantaxi 4x48 på Mors har i en årrække med særdeles gode erfaringer brugt Tesla’er til taxikørsel på øen. Selskabets direktør fortæller, at kunderne i stadig større omfang efterspørger miljø- og klimarigtige løsninger. Direktøren henviser til en netop offentliggjort undersøgelse fra Det Økologiske Råd, der viser, at 79 procent af danskerne ville vælge en el-taxi, hvis de fik mulighed for det.- Både kunder, vognmænd og chauffører har en direkte interesse i denne udvikling, påpeger Carsten Aastrup, og fortsætter:- Regeringens udspil giver for eksempel kommunerne mulighed for at tillade grønne taxier i busbanerne og sikre, at private aktører kan opsætte flere ladestandere i byerne. Gode initiativer vi bakker op om. Vi ser allerede nu et stigende antal vognmænd, der overvejer at skifte de traditionelle diesel-biler ud med grønne taxier, og for at fremme den grønne omstilling, vil Dantaxi 4x48’s kunder snart kunne bestille en grøn taxi via app.- Vi er meget glade for at 4x48 har valgt at tage klimaproblemstillingen alvorligt og give befolkningen mulighed for at tage det grønne valg. En taxi kører ca. 8 gange så meget som en personbil og en el-taxi sparer derfor også både klimaet og luftforureningen for 8 gange så meget udledning. Så de her ti el-taxier svarer til ca. 80 private el-biler. Jeg håber meget, at københavnerne, det offentlige og virksomhederne i regionen vil bakke op om initiativet og efterspørge den grønne løsning, siger Kathrine Fjendbo Jørgensen, der er specialist i grøn transport hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd.Hos organisationen Dansk PersonTransport glæder man sig også over Dantaxi 4×48’s tiltag og håber på, at andre virksomheder vil følge trop.- Vi er glade for initiativer som dette, der er med til gøre branchen grønnere. En mere miljøvenlig taxibranche vil på sigt være til gavn for alle samfundets parter, siger Trine Wollenberg, der vicedirektør i Dansk PersonTransport, som en en fusion mellem organisationerne Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd.Dantaxi 4x48 er Danmarks største taxiselskab med over 1.700 taxier tilsluttetSelskabet, der udfører taxikørsel i over 60 kommuner, står bag den landsdækkende taxiapp MOOVE.