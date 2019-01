Nyt råd skal styrke udviklingen af deleøkonomi i Danmark

Onsdag 30. januar 2019 kl: 09:12

Lars Bonde (formand), koncerndirektør i Tryg

Birgit Aaby, stifter og indehaver af Combi Service A/S

Mathias Tao Agger Linnemann, medstifter af Worksome

Søren Riis, medstifter af GoMore

Steffen Wegner Mortensen, medstifter af Hilfr

Claus Moseholm, medstifter af Go Viral og investor

Anna Ilsøe, lektor Københavns Universitet

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea

Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk

Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Christoffer Thomas Skov, underdirektør i Dansk Industri

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Kim Simonsen, forbundsformand for HK

Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen VLAK-Regeringen peger på, at deleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling - både på globalt plan og i Danmark, hvor hver femte dansker i dag benytter sig af en eller anden form for deleøkonomi.For at understøtte denne udvikling, har erhvervsminister Rasmus Jarlov lanceret et nyt Råd for Deleøkonomi. Rådet skal bidrage til at sikre, at vi i Danmark har nogle velfungerende rammer for deleøkonomi. Blandt andet skal man i Rådet drøfte de nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarked og erhvervsliv. Rådet for Deleøkonomi er et initiativ i aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien fra 17. maj sidste år.- Deleøkonomien med dens mange nye forretningsmodeller har åbnet for et stort potentiale for innovation og vækst. Men med deleøkonomien er vi også stødt på nye udfordringer i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, skattekontrollen og forbrugerbeskyttelsen, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov og fortsætter:- Derfor skal vi som samfund sikre os, at de nye muligheder kommer til at gå hånd i hånd med ordentlige forhold for både udbydere og brugere af deleøkonomiske ydelser – vel at mærke uden at lægge en dæmper på kreativiteten og drivkraften ved at pålægge virksomhederne en masse tunge og unødvendige regler.Rådet har til opgave at sætte rammen for dialogen om deleøkonomi mellem repræsentanter for eksempelvis virksomhederne, eksperter, forbrugere og arbejdsmarkedets parter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen om, hvordan rammerne for virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning inden for deleøkonomi, kan forbedres.- Jeg glæder mig meget til at forestå rådets arbejde med deleøkonomi. Der ligger et kæmpe potentiale i deleøkonomi, og danske virksomheder kan være i front med at gribe de nye muligheder. Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det kan skabe udvikling og vækst, som både kommer samfundet, erhvervslivet og den enkelte borger til gavn, siger Lars Bonde, der er udnævnt som formand for Rådet for Deleøkonomi. Lars Bonde er koncerndirektør i forsikringskoncernen Tryg.Rådet for Deleøkonomi består af i alt 15 medlemmer (inklusiv formanden). Ni medlemmer er blevet personligt udpeget, mens seks medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer.Medlemmerne af det nye Råd for Deleøkonomi:Interesserede kan læse kommissorium for Rådet for Deleøkonomi