- Vognmand i Gilleleje har fået en ny generation

Fredag 25. januar 2019 kl: 11:28



Ud over kranen er den nye lastbil også opbygget med et Sawo CLF 432S-3W wirehejs med 25 tons tip-og 28 tons ophalerkapacitet, mens containerladet er et NOPA CLP320 med isolerede alu-sider med top- og bundopluk samt automatbagsmæk med topklap. Containerladet er desuden isoleret til blandt andet asfaltkørsel, og bagerst er der monteret VBG-kærretræk til kørsel med en ny tre-akslet Kel-Berg tipkærre. Bagenden er skræddersyet med stor bagkofanger, så bilen kan tippe varm asfalt direkte i en asfaltudlægger. Hele herligheden er lakeret af AUMA i Frederikssund, hvor airbrush-artisten Steen Olsen fra striping.dk har lakeret Smølfe-motiver på førerhuset samt skrift på sider og bagende efter Dennis Larsens valg.





Benny Rasmussen & Søn råder over knap 40 lastbiler og lige så mange kærrer og sættevogne. Virksomheden beskæftiger sig primært med entreprenør- og asfaltkørsel i Nordsjælland og hele Hovedstadsområdet og råder desuden over egen grusgrav. Af lysskiltet på den nye Scania fremgår det, at Benny Rasmussen & Søn er midt i et generationsskifte, idet Benny Rasmussens søn, Morten Rasmussen, i dag er godt inde i virksomheden og med tiden skal køre forretningen videre.