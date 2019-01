Branchefællesskab savner konkret plan for infrastruktur i hovedstaden

Torsdag 24. januar 2019 kl: 15:56

Trængslen er steget langt mere end ventet



Det er dyrt at vente

Af: Redaktionen Branchefællesskabet Dansk Infrastruktur tager overordnet godt imod regeringens hovedstadsudspil.- Det er fint med et katalog over undersøgelser og udredninger af bedre vejforbindelser i hovedstadsområdet. Men vi savner en startdato for, hvornår projekterne sættes i gang og ikke mindst en slutdato, så trængslen kan reduceres. Regeringen har de helt rigtige ambitioner, men der mangler en udrulnings- og finansieringsplan for de konkrete vejarbejder, siger Henrik Friis, der er branchedirektør i Dansk Infrastruktur.En beregning fra Dansk Infrastruktur på baggrund af tidligere trængselsundersøgelser viser, at trængslen allerede i år vil svare til det niveau, som Trængselskommissionen først regnede med ville blive en realitet i 2025.- Bilisterne spilder i år ca. 22 millioner timer som følge af trængslen i hovedstadsområdet. Det svarer til det niveau, som Trængselskommissionen forudså om seks år, hvor alle forslagene fra kommissionen ville være gennemført. Udviklingen viser, hvor meget trængslen stiger, og at det går langt hurtigere end eksperterne forudså, siger Henrik Friis.Anbefalingen fra Dansk Infrastruktur er derfor, at der snarest vedtages en udrulningsplan for de helt nødvendige investeringer i infrastrukturen.En analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri, viser, at der ligger rentable infrastrukturprojekter for over 40 milliarder kroner i hovedstadsområdet, som har en høj samfundsøkonomisk værdi med en intern rente på over fire procent.- Det er bare om at komme i gang. Jo længere, vi venter, jo større tab for samfundet - både virksomhederne, arbejdsmarkedet og for den enkelte, siger Henrik Friis.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!