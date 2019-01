Femern-tunnelen er et af Europas vigtigste infrastrukturprojekter

EU-UDSENDING:

Torsdag 24. januar 2019 kl: 15:26

Af: Redaktionen Forud for sit besøg hos Femern A/S i Danmark tirsdag 22. januar understregede Pat Cox den vidtrækkende betydning, som projektet vil få for væksten i Europa.- Femern-tunnelen er et af Europas vigtigste infrastrukturprojekter lige nu. Vi glæder os rigtigt meget til starten af anlægsarbejdet, og den danske regering kan regne med fortsat støtte, sagde Pat Cox.Den 18 km lange Femern-tunnel mellem Danmark og Tyskland, der bliver verdens længste sænketunnel, vil bidrage til en markant forbedring af Europas infrastruktur. Den vil give Europa en ny, hurtig og fleksibel forbindelse mellem Skandinavien og Centraleuropa, og gøre det muligt at rejse fra København til Hamborg på under tre timer i tog. I dag tager rejsen 4,5 timer.- Vi er glade for at være et højt prioriteret anlægsprojekt i Europa, og for den store opbakning og støtte, vi får fra EU, siger Claus F. Baunkjær, der er administrerende direktør i Femern A/S.- Femern-tunnelen er ikke alene en forbindelse mellem Danmark og Tyskland, men også en forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa. Den er en del af fremtidens overordnede europæiske transportnetværk med alle de fordele det vil give når tunnelen åbner, siger han.Den tidligere formand for EU-Parlamentet Pat Cox blev i 2014 udpeget af EU-kommissionen til koordinator for TEN-T Scandinavian Mediterranean Corridor (Skandinavien - Middelhavet), der strækker sig fra Finland gennem Sverige, Danmark, Tyskland, Østrig og Italien til Malta. Under sit besøg i Danmark mødte Pat Cox også den danske transportminister Ole Birk Olesen (LA).