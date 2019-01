- Femern Bælt-forbindelsen får og vil få den nødvendige støtte fra EU

TRANSPORTKOORDINATOR FRA EU:

Torsdag 24. januar 2019 kl: 12:59

Fakta:

Den forhenværende EU-Parlamentetsformand Pat Cox varetager i dag som europæisk koordinator for den transeuropæiske transportnets (TEN-T) hovednetkorridor ”Skandinavien - Middelhavet” en væsentlig opgave i sammenbindingen af Europa

Skandinavien - Middelhavet-korridoren er en af ni korridorer i Europa. Den starter i Finland, går ned igennem Skandinavien, videre til Italien igennem Tyskland og slutter på Malta

EU-Kommissionen har tildelt en støtte på omkring 4,4 milliarder kroner til anlægsfasen af tunnelen under Femern Bælt. Herudover har EU tildelt anlægsarbejdet med Ringsted-Femern jernbanen en støtte på 870 millioner kroner

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Pat Cox understregede over for ministeren, at Femern Bælt-forbindelsen er en afgørende del af den europæiske transportkorridor, der forbinder Skandinavien med Middelhavet, og som sikrer en høj grad af mobilitet for EU's borgere og samtidig giver erhvervslivet gode rammebetingelser for at understøtte den fortsatte vækst i Europa.- Femern Bælt-forbindelsen får og vil få den nødvendige støtte fra EU. EU vil ikke være en hindring for udviklingen af dette fælles strategiske projekt, sagde den europæiske koordinator Pat Cox.- Jeg er glad for at høre, at EU fortsat bakker stærkt op om Femern Bælt-forbindelsen og det dansk-tyske arbejde. Femern Bælt-forbindelsen har ikke alene stor betydning for Danmark, men er et projekt med afgørende betydning for Danmark og EU, siger Ole Birk Olesen.Ministeren og Pat Cox lagde begge stor vægt på, at forhandlingerne i EU om nye støttemidler til europæiske infrastruktur opretholder fokus på grænseoverskridende projekter som Femern Bælt-forbindelsen.Under sit besøg i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet holdt Pat Cox et oplæg om aktuelle sager i europæiske transportpolitik for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, transportbranchen og ministeriets medarbejdere.