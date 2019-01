Antallet af vognleverandører svinder ind

Af: Jesper Christensen Efter at CAF har trukket sig, er der to tilbudsgivere tilbage i udbuddet af de nye togvogne til DSB.- Det er med beklagelse, at DSB har modtaget meddelelsen om, at CAF trækker sig fra udbudsprocessen, da de var en stærk deltager. Imidlertid ser vi nu frem til at fortsætte processen med de to højt kvalificerede tilbageværende kandidater, siger Jürgen Müller, der er direktør for Strategi og Togmateriel i DSB.CAF blev indbudt til at være med i udbuudet, da Bombardier, der tidligere var blevet prækvalificeret til at byde på leverancen af nye togvogne til DSB, trak sig 4. december sidste år.CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) købte i september sidste år den polske busproducent, Solaris.DSB oplyser, at udbudsprocessen fortsætter som planlagt med de to tilbageværende virksomheder.