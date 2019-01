Vestjysk vognmand har hentet tip-kærre i Østjylland

Torsdag 24. januar 2019 kl: 10:44

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen overføringskærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkningerDer er monteret aluminiumsdørkplade på A-trækstangen og trin for opstigning.Kofangeren i bagenden kan trækkes ud og dermed tilpasses udhænget på den lastede container.I venstre side er der monteret en værktøjskasse.Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med lift på første og tredie aksel.Den nye overføringskærre er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark.Gudum Vognmandsforretning ApS, der har kørt for lokale landmænd i over 50 år, beskæftiger vognmanden selv, hans søn og to chauffører. Vognmandsforretningen beskæftiger sig med transport af kreaturer, containere og gylle.