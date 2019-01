Persontransportorganisation melder positivt tilbage på fjernbusudspil

Fredag 18. januar 2019 kl: 14:44

Dansk Persontransport fremhæver:

Danske PersonTransport støtter lovforslaget med den helt overordnede præmis, at fjernbustrafikken kan og skal styrke den kollektive trafik, ikke svække den. “Vi mener, at afstandskravet rammer en passende balance, da man med 75 km stadig taler om fjernkørsel. En busrejse på 75 km vil normalt tage over 1 times buskørsel fra stoppested til stoppested, og afstanden er derudover tre gange så lang som den gennemsnitlige pendlerafstand,” lyder det fra Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport. I dag er reglerne for fjernbuskørsel, at turen skal strække sig over mere end to trafikselskabers område før kørslen er tilladt.



Regeringens udspil indeholder en række skærpede krav til fjernbusoperatørerne i forhold til deres betjeningspligt. Dansk PersonTransport støtter disse krav, som bl.a. indebærer min. én daglig dobbelttur fem dage om ugen, mærkningsordning for passagerrettigheder samt skærpede tilsynsgrundlag og sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne om rutekørsel.



Foreningen forholder sig ligeledes positivt over for denne del af forslaget, da kravene sikrer ordentlige betingelser for kørslen uden at modvirke lovforslagets formål om at skabe et bedre transportnet, især i landets yderområder. “Skrappere krav om f.eks. tre dobbeltture pr. dag og obligatorisk tilslutning til Rejseplanen.dk ville modvirke lovforslagets formål om at få bedre trafikforbindelser til yderområderne. Det skal være muligt for fjernbusoperatørerne forsigtigt at starte nye trafikforbindelser op, således at etableringen af en trafikforbindelse afprøves og skaber et marked. Herefter vil en stigning i antallet af kunder udløse flere daglige afgange på naturlig vis,” udtaler Lasse.





Samlet rejsekort- og rejseplanssystem for offentlige og private leverandører

Udspillet foreslår også at slå Rejsekortet og Rejseplanen sammen til ét selskab med én fælles bestyrelse. Dette skal gøres, så indsatsen målrettes med en fælles strategi for en samlet digital mobilitetstjeneste, hvor rejseplanlægning, booking, betaling og billetering samles og tilgås via én indgang. Her skal staten indtræde i bestyrelsen for at sikre sig, at udviklingen bevæger sig i retning af en helhedsorienteret tilgang, der går på tværs af transporttilbud, trafikvirksomheder og landsdele med den enkelte rejsendes interesser for øje.





Interesserede kan se høringssvaret fra Dansk PersonTransport her:





Krav til fjernbusoperatørerSamlet rejsekort- og rejseplanssystem for offentlige og private leverandørerInteresserede kan se høringssvaret fra Dansk PersonTransport

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - DPT støtter formålene med sammenlægningen. Vi glæder os samtidig over, at der skal gøres op med den traditionelt opdelt sektor med et offentligt og privat erhverv, og er ligeledes positivt indstillede over for, at staten skal indtræde i bestyrelsen. Forhåbentligt vil dette sikre, at der åbnes for at flere nye kollektive transportudbydere tilsluttes det fælles Rejsekorts- og Rejseplanssystem, siger Lasse Repsholt, der er Sektorchef - Rutesektor i Dansk PersonTransport.Afstandskravet på 75 kilometer