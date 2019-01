Ambulancen er en udbygget el-bil

Tirsdag 15. januar 2019 kl: 10:46

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos Falck, der har over 5.000 køretøjer i hele verden, er der langt mellem de elektriske, da mange af opgaverne inden for redning og brand kræver meget energi, hvilket harmonerer dårligt med en elbils begrænsede batteri-kapacitet. Derfor gik Falck selv i gang med udviklingen af en el-ambulance.- I Falck er vi optaget af at bruge mindre brændstof. Det er gavnligt både for miljøet og økonomien, og da ingen andre i verden har lavet en eldreven ambulance, har vi selv kastet os over at udvikle en, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck.Separat el og varme Udfordringerne har blandt andet været, at en ambulance bruger strøm til meget andet end blot at køre, og det øger belastningen af bilens batteri. Derfor har det været afgørende i udviklingen at sørge for, at bilen kan have energi nok med under kørslen, så patienterne er trygge under transport og sikre på at nå frem til hospitalet.- Vi kører med et separat elsystem i bilen, som gør, at alt udstyr drives udenom bilens batteri så for eksempel udrykningslys og -lyd, radio, medicinsk udstyr og køle-/varmeudstyr kører i et lukket system, som er opladet ved afgang, mens en brændselscelle hele tiden lader under kørsel og ophold uden for garagen, siger Jakob Riis.Der monteres desuden en varmeenhed, som også er uafhængig af bilens elsystem. Det er en "Self Powered heater", der anvender lidt brændstof - eksempelvis methanol - som gør, at bilen altid kan holdes varm.- Så selv på en bundfrossen vinterdag på motorvejen, hvor redderne skal vente på, at redningsopgaven er løst, og patienten bliver frigjort og kan indlades i ambulancen, kan vi garantere, at der står en varm bil klar til patienten. Dette er et meget vigtigt element i fremtidens eldrevne ambulance, siger Jakob Riis.Falck er helt på forkant med den varmekilde, som andre bilproducenter først tager i brug på et senere tidspunkt.Verden vil have el I Falck er innovation af ambulancer en del af hverdagen, og derfor er det naturligt at udvikle blandt andet en el-ambulance. Desuden bliver der stillet krav fra kunderne om både innovation og bæredygtighed, og snart ruller de første elbiler til patienttransport rundt i København som følge af en aftale med regionen.- Det forventer jeg også at se mere af i ambulanceudbud, og der vil vi være bedre forberedt end nogen andre. Vi har både lyst og pligt til at udvikle ambulanceområdet, og jeg glæder mig over, at vi allerede nu har den første elbil i drift, fremhæver Jakob Riis og fortsætter:- Den bliver testet under ægte udrykning med hurtig acceleration og hårde opbremsninger, og det har aldrig været gjort før. Vi tester på den og begynder udviklingen af en ambulance til liggende patienttransport sideløbende.Testbilen kører i ambulancetjenesten i Region Syddanmark.