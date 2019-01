Trafikselskab hæver nogle takster - og fastholder andre

Mandag 7. januar 2019 kl: 11:51

Af: Redaktionen Prisen på enkeltbilletter i Midttrafik stiger med 2 kroner fra 20. januar 2019. Ændringen betyder, at en to zoners enkeltbillet til voksne stiger fra 20 kroner til 22 kroner. Midttrafik peger på, at prisen for to zoners enkeltbilletter har været uændret de seneste otte år - siden 2011.Midttrafik opfordrer kunder, der rejser på enkeltbilletter i dag, til at overveje at skifte til enten rejsekort eller et klippekort i Midttrafik app. På den måde kan man køre uden om prisstigningerne på enkeltbilletterne med bus eller letbane. Midttrafik peger på, at man får rabat fra første tur, hvis man skifter sin enkeltbillet ud med en anden billettype - eksempelvis koster et to zoners 10-turs klippekort i Midttrafik app 170 kroner for voksne, hvilket svarer til 17 kroner pr. rejse.

Prisen for pendlerkort stiger også 20. januar mellem en og to procent. Et to zoners pendlerkort til 30 dage stiger fra 375 kroner til 380 kroner Prisen for pendlerkort er aftalt med togselskaberne DSB og Arriva, fordi pendlerkort er et fælles produkt, der gælder i både busser, letbane og tog.





Den gennemsnitlige prisstigning er på to procent som følge af den almindelige prisudvikling.





De nye priser kan ses på www.midttrafik.dk/priser.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.