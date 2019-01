Sjællandsk lastvognsforhandler får ny salgskonsulent til eftermarkedet

Fredag 4. januar 2019 kl: 14:05

Af: Redaktionen Rasmus Vedel Borch er et kendt ansigt hos Titan, hvor han de seneste to år har arbejdet som mekaniker i Nr Alslev. Dermed har han en solid teknisk baggrund med i bagagen.I sin nye rolle vil Rasmus Vedel Borch sammen med Michael Munkbøl fortsætte den gode udvikling på Dynafleet og servicekontrakter som Titan Lastvogne A/S i øjeblikket er inde i