Udenlandske chauffører i danske lastbiler skal betale skat i Danmark

ØSTRE LANDSRET:

Fredag 4. januar 2019 kl: 12:22

Fakta om leje af medarbejdere fra udlandet

Hvis man som dansk virksomhed lejer en medarbejder, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje

Skatten er 8 procent i am-bidrag og 30 procent i arbejdsudlejeskat

Man skal som virksomhed sørge for, at skatten bliver betalt

Reglerne om arbejdsudleje gælder, uanset om den udenlandske arbejdsgiver er momsregistreret i Danmark

Af: Jesper Christensen Ifølge dommen har lønudgiften til chaufførerne samlet været på 68 millioner kroner. Løndelen vedrørende kørslen i Danmark udgør 3,3 millioner kroner. AM-bidrag og skat udgør årligt omkring 1,16 millioner kroner, hvilket svarer til 1,7 procent af den samlede løn.Det fremgår af dommen, at det danske selskab har betalt omkring 580 kroner pr. kalenderdag. Beløbet går til dækning af alle de omkostninger, som det udenlandske datterselskab måtte afholde, og som er forbundet med chaufførernes ansættelse.Østre Landsret lægger i sin dom vægt på, at kerneområdet for moderselskabet i Danmark er at udføre transportopgaver og for at varetage denne opgave skal der nødvendigvis være chauffører til at køre lastbilerne og udføre transporterne. Transporterne kan således ikke foretages uden egne eller indlejede chauffører, hvorfor de må anses for at være en integreret del af det danske selskabs aktivitet.Interesserede kan læse dommen fra Østre LandsretInteresserede kan se mere(Kilde: Skat.dk)