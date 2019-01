Containerchauffører er blevet hædret

Fredag 4. januar 2019 kl: 10:16

Af: Redaktionen To af de chauffører, der er blevet hædret i 2018, er Palle Olsen og Kim Dahl Andersen, der er ansat hos Ancotrans A/S i København.









Betingelserne for at kunne få IRU's æresdiplom er, at man har kørt som chauffører i over 20 år, hvoraf mindst fem hos ens nuværende arbejdsgiver. Derudover skal man have kørt over 1.000.000 kilometer. Ens arbejdsgiver skal også være tilfreds med ens indsatsen, og så skal man have kørt uden at have været involveret i større ulykker eller overtrædelser af færdselslove og -regler.









