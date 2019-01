Politiet har fundet yderligere to døde mennesker i forulykket passagertog

TOGULYKKE PÅ STOREBÆLTSBROEN:

Torsdag 3. januar 2019 kl: 09:24

Af: Jesper Christensen De otte omkomne er tre mænd og fem kvinder. Politiet oplyser, at der ikke er børn blandt de omkomne. Politiet er også ret sikre på, hvem fire af de omkomne er, mens der endnu arbejdes på at identificere de øvrige omkomne. Identificeringen foregår ved hjælp af DNA og tandkort på grund af de meget voldsomme læsioner på de døde.Politiet har løbet af natten været i kontakt med de pårørende til de savnede.Persontoget holder sammen med godstoget på et afspærret baneterræn, hvor det er dækket af for indblik. Første del af undersøgelserne blev gennemført mens toget holdt ude på Storebæltsbroens vestbro, hvor vejret onsdag var meget stormende. Samtidig var skaderne på toget så omfattende, at det var vanskeligt for redningsmandskabet at trænge helt ind i det område, der var værst beskadiget, mens det holdt ude på broen. Efter nattens undersøgelser og arbejde med at sikre spor kan politiet med sikkerhed sige, at der ikke ligger flere personer i toget.Den bagage, der var i toget, er i politiets varetægt på Politigården i Odense. Den vil senere blive udleveret.