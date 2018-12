Lastbilchauffør og vognmand får samlet 535.000 kroner i bøde

Af: Redaktionen Det var Tungvogncenter Øst, der fredag 7. december vinkede en lastbil fra Slovenien ind til rutinemæssig kontrol på rastepladsen i Karlslunde på Motorvej E20 nord for Køge. Politifolkene fattede hurtigt mistanke om, at alt ikke var, som det skulle være.

Ved første øjekast var det udelukkende kørslen fra motorvejen og ind til rastepladsen, der stod optegnet i lastbilens tachograf, der elektronisk registrerer oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter - eksempelvis køre- og hviletider.







Da chaufføren modsatte sig kontrol i en sådan grad, at han kortvarigt måtte anholdes på stedet, blev betjentenes mistanke om fusk større. Derfor tilkaldte politiet assistance fra politihunde, der ledte på stedet omkring rastepladsen. Her fandt hundene en fjernbetjening, der havde været brugt til at manipulere tachografen, og som chaufføren havde bortkastet på et splitsekund, mens betjentene kiggede væk.







Lastbilen blev efterfølgende undersøgt til bunds af politiet, og hele systemet til tachografen blev afmonteret for at få indblik i den fusk, der havde ført til tachografens misledende oplysninger. Politiet fandt, at der havde været uautoriseret indgreb i tachografen og i flere tilhørende dele. En dybdegående efterforskning har senere vist, at der var tale om omfattende snyd.







- Vi ser desværre engang imellem, at chauffører og virksomheder snyder med tachografen, og det kan være livsfarligt, når de ikke overholder køre- og hviletidsbestemmelserne. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi fik stoppet lastbilen og undersøgt den, og at vores samarbejde med politihundene førte til fundet af fjernbetjeningen, siger politikommissær Henrik Fobian og fortsætter:





- De her nye måder at snyde på viser vigtigheden af, at vi udvikler vores kompetencer, så vi kan fange forbryderne, der snyder på nye og mere komplicerede måder.







Chaufføren står til at miste retten til at køre i Danmark, og den samlede bøde til både chauffør og vognmandsvirksomhed løber op i 535.000 kroner. Lastbilen er beslaglagt af politiet, indtil bøden er betalt.





