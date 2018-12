Aarhus Havn når containerrekord

Torsdag 20. december 2018 kl: 16:06

Af: Redaktionen Sidste år realiserede Aarhus Havn en stigning på 14 procent i antallet af containere, der blev løftet fra skib til land - eller omvendt - på containerterminalen. En markant stigning og samtidig rekordomsætning med i alt 511.424 containere i 2017.Det tal blev passeret 12. december i år, og der er dermed god grund til at forvente endnu et år med en pæn stigning i antallet af containere, der er gået ind eller ud af Danmarks største containerhavn.Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen var ved årets begyndelse ydmyg i forhold til at skulle bygge oven på sidste års markante resultat, men nu næsten et år efter kan han konstatere, at 2017 således ikke var en døgnflue.- Der er slet ingen tvivl om, at vi har rigtig godt fat i markedet. Både APM Terminals og ALC, der er containerhavnens to terminaloperatører, driver professionelle virksomheder med høj service til rette tid. Jeg er sikker på, at transportkøberne vil give mig ret i den betragtning, ellers ville vi ikke kunne realisere markante stigninger år efter år, siger Jakob Flyvbjerg Christensen.Han understreger, at succesen også forpligter. Mange store virksomheder har omlagt deres logistik og har valgt at bruge Aarhus havn til indskibnings- eller udskibningshavn. Derfor har de stort behov for, at havnen yder optimal service og præcision. Det kræver både professionel ledelse, men også optimal infrastruktur, når det handler om transportsektoren.