Aftalen om dyretransporter indeholder både godt og skidt

TRANSPORTORGANISATION KOMMENTERER NY AFTALE OM DYRETRANSPORTER:

Torsdag 20. december 2018 kl: 12:08

Af: Redaktionen For transportorganisationen ITD er det afgørende, at dyretransporter over grænserne foregår på ansvarlige vilkår og under iagttagelse af gældende danske og europæiske forskrifter. ITD mener, at hensynet til dyrevelfærd under transport aldrig må tilsidesættes.





- Vi er i ITD tilfredse med, at den såkaldte klippekortordning afskaffes, og at der foretages visse lempelser i det ansvar, som chaufføren har ved læsning af dyr ude hos landmanden, siger chefkonsulent Anders Jessen fra ITD’s erhvervspolitiske afdeling.





Set ud fra transportorganisationens synspunkt er der også mangler i aftalen, da dyretransportørerne efterlyser eskalerende myndighedsudøvelse i forhold til transporten af slagterigrise i Danmark.





Det spørgsmål er ikke omtalt i aftalen, og det kan betyde mange retssager for dyretransportørerne. Selve forliget rummer også nye danske særregler - herunder højdekrav for smågrise og en række ekstra kontrolomkostninger, som ITD peger på, vil skade erhvervet.





Flere kontroller vil betyde mere bøvl og øget læssetid - samt flere omkostninger, lyder det fra ITD







Et centralt led i aftalen er, at kontroltrykket efter en periode vil blive lempet for de virksomheder, der har vist, at de altid overholder reglerne. Til gengæld vil der ske en øget kontrol af de virksomheder, der igen og igen måtte overtræde reglerne.







- Mange vognmænd, der transporterer levende dyr, har ikke et problem med målrettede kontroller. Vognmændene og branchen som helhed har en fælles interesse med myndighederne i at sikre, at de virksomheder, der ikke overholder reglerne, bliver sanktioneret. Kontroller skal dog ske på en fair måde, og eventuelle bøder skal stå i rimeligt forhold til forseelsens karakter, siger Anders Jessen.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.