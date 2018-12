DAF og Nyscan Trucks har fået papir på hinanden

Mandag 17. december 2018 kl: 15:29

Af: Redaktionen Jan Nicolaisen, Christian Barsøe og Johnny Lind fra Nyscan Trucks A/S og Lars Klogborg og Rita M. Hansen fra DAF Trucks Danmark A/S på Nyscan’s anlæg i Køge efter kontraktunderskrivelsen.Den hollandske lastbilproducent DAF er repræsenteret af ca. 1.000 autoriserede salgs- og serviceforhandlere på det europæiske marked - og en af dem er Nyscan Trucks A/S med kommende afdelinger i Køge på Sjælland og Sakskøbing på Lolland.





- Blækket på kontrakten er kun lige blevet tørt, og vi er rigtig glade for at have fået Nyscan Trucks med på listen over autoriserede DAF partnere. Bag Nyscan Trucks står meget erfarne lastbilfolk, der kan bidrage til at løfte vores position øst for Storebælt, siger administrerende direktør Michiel Kuijs hos den danske DAF importør, DAF Trucks Danmark A/S.









- Vi bliver gang på gang bekræftet i, at DAF producerer nogle af de bedste lastbiler i Europa. Det ses tydeligt på vores europæiske markedsandel, som har været støt stigende de senere år og nu ligger på ca. 16,6 procent. Desværre har vi ikke kunne se det lige så tydeligt på vores markedsandel i Danmark, især ikke øst for Storebælt, men det er vi overbeviste om, at Nyscan Trucks kan bidrage til at lave om på, siger Michiel Kuijs videre.







Hos Nyscan Trucks er der også store forventninger til fremtiden på det østdanske lastbilmarked.









- Vores organisation er lille og ny, men den udspringer af mere end 50 års salgs- og serviceerfaringer i branchen. DAF er kendt for at producere rigtig gode køretøjer i både det lette, mellemtunge og tunge segment, og vi vil fremover kunne yde service og kundeopbakning på samme høje niveau på vores moderne lastbilanlæg på Skandinavisk Transportcenter i Køge og på Industrivej i Sakskøbing, siger direktør Christian Barsøe fra Nyscan Trucks.







- Håndværkerne er allerede i fuld sving med indretning og ombygning af vores kommende DAF servicecentre, og vi har også allerede ansat de første dedikerede DAF medarbejdere, der skal tage sig af kunderne. Vi forventer at slå dørene op i Køge lige i starten af det nye år og et par måneder senere i Sakskøbing, tilføjer han.







De første mekanikere og lagerfolk hos Nyscan Trucks er på skolebænken her i december for at lære om DAF’s lastbiler, diagnoseværktøjer, reservedelssystemer med videre.









Den nye DAF partner planlægger et stort Åbent Hus arrangement, når alt det praktiske er faldet på plads i løbet af foråret.











