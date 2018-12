Shell-station i Himmerland fejrer 100 år

- Vi er godt forberedt på fremtiden og vores rolle i lokalområdet. Gennem årene har vi løbende udviklet forretningen, så vi bedst muligt hjælper kunderne, siger Peter Jensen og fortsætter:





- Også med mange andre ting end brændstof. Nu har jeg været herude i 63 gode år, så nu bliver det min søn og datters opgave at se frem mod 125 år som Shell-station her i Nordjylland. Men de er klar og spiller allerede en stor rolle i vores forretning den dag i dag.





Om DCC Energi og netværket af Shell stationer

DCC Energi er en energikoncern, som forsyner Danmark med en bred vifte af brændstoffer og energiprodukter

Selskabet er den største forhandler af produkter fra Shell og Gulf og driver netværket af Shell-tankstationer i Danmark

DCC Energi omsætter årligt for ca. 7 milliarder kroner og har ca. 125 ansatte

Af: Redaktionen Fredag 30. november rundede den store Shell station i Støvring et hundrede år under den gule Shell-muslingeskal. I dag med tredje generation efter stifter Carl Jensen som styrmand for den daglige drift af tankstation med tilhørende motel, konferencelokaler, værksted og butik.