Hurtigbus-rute sætter ekstra busser ind

Fredag 14. december 2018 kl: 09:19

Af: Redaktionen Baggrunden for at sætte flere busser ind på Sjælland mellem Odden og København, er, at der på nuværende tidspunkt er mange udsolgte afgange med bus - men plads til flere gående passagerer på hurtigfærgerneHerning Turist, der lægger busser til Kombardo Expressen, har derfor set sig om efter ledig buskapacitet - og kan derfor sætte shuttlebusser ind mellem færgelejerne på Odden og Købehavn.- Faktisk er interessen så stor, at vi simpelthen ikke kan presse flere busser ind på færgerne. Vi kan til gengæld godt have passagererne med, så derfor sætter vi nu shuttle-busser ind mellem København og Odden for at imødekomme den store efterspørgsel, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.De ekstra dobbeltdækkerbusser sættes ind både 21. og 22. december.- Og så holder vi skarpt øje med de andre juledage, så vi også kan sætte ekstra busser ind der, hvis det bliver nødvendigt, siger Jesper Skovgaard.Kombardo Expressens busser kører direkte mellem Aarhus og København og mellem Aalborg og København. Eneste stop på turen over Kattegat er på færgerne hos Molslinjen.