Grøn transport er i fokus på forårets transpormesse

Onsdag 12. december 2018 kl: 19:21

Af: Redaktionen Baggrunden for konferencen er, at bæredygtige energiteknologier og køretøjsløsninger udvikler sig i et hektisk tempo over hele verden. Både folketingets politikere, kommuner, private transportører og energiselskaber står over for en række udfordringer, når de skal beslutte, hvordan de skal investere i såvel køretøjer som energiinfrastruktur.- Vi vil gerne være med til at give den offentlige og den private sektor et overblik over både aktuelle muligheder, og hvad fremtiden byder på inden for grøn transport. Det gør vi ved at organisere en konference med stærke profiler og et udstillingsområde for de bedste grønne løsninger, siger projektleder i MCH Messecenter Herning, Nikolaj Jørgensen.





Ambitionen er at skabe et event, som ikke er set tilsvarende i Danmark.







- Vi samarbejder med webplatformen Nofoss.dk, der har både markedsviden og netværk til at udvikle et stærkt koncept for grøn transport ved vores messe, forklarer Nikolaj Jørgensen.







Kamp om pladsen

Det er en stor udfordring for markedet, at flere forskellige energiformer kæmper om pladsen som fremtidens løsning for den tunge del af transporten.





- I øjeblikket er både biogas, el, brint, biobrændstoffer og nogle syntetiske brændstoffer i spil som fremtidens grønne løsninger for både busser, lastbiler og varebiler. Det gør det ekstra svært at træffe investeringsbeslutninger, som rækker ind i en fremtid, hvor der måske kommer et udskilningsløb blandt energiformerne, siger Poul Erik Pedersen, direktør og medindehaver af Nofoss.dk.





Grøn Transport 2019 byder derfor på debatter og indlæg, som giver transportmessens gæster ny viden om den politiske situation, økonomi, grøn energi til transport, tank- og ladeløsninger samt køretøjer. Ved konferencen præsenteres desuden brugererfaringer fra både kommuner, busoperatører, vognmænd og teknologileverandører.







- Der er i øjeblikket meget religion i, om man tror på enten den ene eller den anden energiform. Vores ambition er at nedbryde grænserne og vise både politikere og de øvrige aktører en samlet pakke af grønne køretøjer, grøn energi og teknologi. Jeg forventer, at det kommer til at give en helt ny dynamik i markedet, påpeger Poul Erik Pedersen.







Grøn Transport 2019 er en del af Transport 2019. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.







Transport 2019 finder sted i MCH Messecenter Herning 21.-23. marts 2019.









