To forskellige distributionsbiler ligger tæt

TEST AF TO SCANIA-DISTRIBUTIONSBILER:

Tirsdag 11. december 2018 kl: 16:43

Af: Jesper Christensen Scania P280 med 7-liters motor.Den ene lastbil - P280’eren - havde en 9-liters fem-cylindret motor bag frontgitteret, mens den anden - L280’eren - havde en af Scania’s nye 7-liters seks-cylindrede motorer bag gitteret. En anden forskel var, at den første havde et almindeligt lavt placeret førerhus, mens den anden havde et frembygget og ekstra lavt førerhus.I denne artikel vil vi fokusere på kørsel og brændstoføkonomi, da vi testede de to biler på den samme rute - dog med et lille svinkeærinde i P280’eren, da vi glemte at køre fra motorvejen nord for Skanderborg. Hvis du allerede har været nede at se i tabellen nedenfor, har du sikket bemærket, at vi kørte omkring 7 kilometer længere i P280’eren end i L280’eren.

Scania L280 med 9-liters motor.

Om Scania P280 med den nye 7-liters motor med seks cylindre og lavt placeret almindeligt førerhus:

Om Scania L280 med 9-liters motor og fem cylindre og frembygget og ekstra lavt førerhus:

Fakta om motorerne:



DC07 113 280 hk DC09 130 280 hk Cylindre 6 5 Slagvolumen 7 liter 9 liter Kompression 17,2:1 19,0:1 Støjniveau 80 dB 80 dB Effekt 280 hk 280 hk Max. drejningsmoment 1.200 Nm 1.400 Nm Gearkasse Opticruise

Gearing - dæk 315/70 1.324 omdr ved 80 km/t 1.259 omdr ved 80 km/t





Brændstofforbrug ved test 23,85 liter på 100,95 km - 4,23 km/l 24,15 liter på 108,73 km - 4,5 km/l Totalvægt Omkring 17 ton Omkring 17 ton

Scania P280 med DC07 motor







Scania L280 med DC09 motor

Testruten tog udgangspunkt på Aldersrovej i Aarhus N, som vi også har brugt i andre test. Da der dennegang stod distributionsbiler på test-programmet havde vi lagt testruten om, så der var mere by- og landevejskørsel og meget lidt motorvejskørsel.Først ned til havnen i Aarhus, hvor vi ikke uventet kørte i kø med an masse personbiler, fordi der lige var kommet en færge til byen med biler fra Sjælland. Derefter ud til Ringgaden og syd ud af byen mod Skanderborg. Turen gik gennem Skanderborg og så nordud mod Motorvej E45 til afkørslen, hvor man kan køre mod Hadsten. I Hadsten drejede vi mod øst, hvor vi i Ødum tog den gamle hovedvej mod Aarhus, hvor turen blev afsluttet med et lille smut til Sjette Frederisk Kro i Risskov, hvor bilerne blev foreviget, inden vi efter omkring 100 kilometer afsluttede testen på Aldersrovej, hvor vi startede.De godt 100 kilometer testkørsel viste, at den nye 7-liters motor en velafstemt og har en behagelig og blød gang. Motorens effekt på 280 hk og maksimale drejningsmoment på 1.200 Nm mellem 1.050 og 1.600 Nm sørgede for tilfredsstillende acceleration og for at bilen i de østjyske bakker kunne holde den valgte marchhastighed på tilfredsstillende vis. Det brede område, hvor drejningsmomentet er højest, havde en mærkbar positiv betydning for det samlede indtryk.Testen bekræftede tidligere indtryk af, at Scania’s 9-liters motor er en arbejdshest, hvor motoreffekt og det maksimale drejningsmoment på 1,400 Nm mellem 1,000 og 1,350 r/min kan levere, hvad den skal. Men det mærkes også, at det område, hvor drejningsmomentet er højest, kun dækker et spænd på 350 omdr./minut. Testen viste også, at en motor med fem cylindre har en lidt hårdere gang, end en motor med eksempelvis seks cylindre.Efter testen af de to forskellige distributionsbiler vil vi her på transportnyhederne.dk tillade os at drage følgende konklusion:At brændstoføkonomisk ligger de to motorer tæt - 4,5 km/liter for den 9-liters motor/4,23 km/liter for den 7-liters motor over en strækning på godt 100 km, hvilket ikke er nok til med sikkerhed at dømme den ene til vinder over den anden. Der til var testen turen for kort. Den skulle mindst have været på 150 km - og så vil det endda kun være et fingerpeg, hvis forskellen ikke havde været større.Så det er andre faktorer - ud over forskellen på motorernes gang - der må afgøre, hvilken model, man skal vælge. Det punkt vender vi tilbage til i en anden artikel her på transportnyhederne.dk en af de kommende uger.