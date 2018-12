Fynsk vognmand med speciale i store emner DAF’er derudad

Mandag 10. december 2018 kl: 15:02

Vognmand Viggo Jespersen blev etableret som vognmandsforretning i 1993 og råder i dag over ca. 20 lastbiler

Virksomheden har specialiseret sig i transport af store emner - eksempelvis store stålringe, stålplader og betonelementer samt dele for vindmølleindustrien

Vognmand Viggo Jespersen kører over hele Europa med hovedvægt på de internationale transportruter gennem Tyskland, Benelux, Frankrig og Spanien

Af: Redaktionen Den nye treakslede trækker har en seks-cylindret MX-13 multimomentdieselmotor på 12,9 liter og en effekt på 530 hk, en automatiseret 12-trins Traxon-gearkasse fra ZF med direkte kraftoverførsel.Førerhus er et Super Space Cap-førerhus med kofanger i galvaniseret stål, to taglygteenheder med projektør- og markeringslygter, og fast tag- og sidespoilere.På chassiset er der monteret en 500 l aluminiumsbrændstoftank, dørkplade med trin i venstre side, arbejdslampe med hvid glas bag førerhuset, batterikasse i overhæng i bagenden, og opbevaringsboks til anlængertilslutninger bag førerhuset.I kabinen er der blandt andet luftaffjedret Xtra Leather Air førersæde med høj ryg og sædevarme, indtræk i Exclusive design, blødt læder med dobbelt- syninger, køleskabsskuffe på 42 liter med luksushåndtag under den nederste køje samt klimaanlæg, som automatisk styrer kabinetemperaturen, blæseren, luftfordelingen og aircondition-systemet.Den nye DAF er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S