Erhvervsorganisationer protesterer mod havneafvikling

Torsdag 29. november 2018 kl: 10:01

at Kolding Havn er en vigtig erhvervshavn, som udgør et knudepunkt i infrastrukturen, og som har en betydning, der rækker langt ud over Kolding Kommune

at virksomhederne på Kolding Havn har bundet store investeringer i produktionsanlæg, bygninger med videre, som ikke bare kan flyttes til nærtliggende havne eller ind i landet

at arbejdspladser og produktion bliver afviklet og risikerer at forsvinde ud af Danmark, for det vil i mange tilfælde være lettere at flytte til udlandet. Især hvis der ingen garanti er for, at lokalpolitikere ikke presser virksomheden væk fra en ny, dansk havn

at en havns betydning rækker langt ind i baglandet, så mange kunder og underleverandører vil også blive påvirket af en beslutning om afvikling. Syddansk Universitet har beregnet at over 3.000 arbejdspladser er direkte eller indirekte afhængige af aktiviteterne på Kolding Havn





De seks organisationer opfordrer ministrene til at undersøge lovligheden af byrådets beslutning om lejekontrakternes ophør og om muligt at erklære den ulovlig eller ugyldig eller undersøge, om staten på anden vis kan forhindre, at kommunen afvikler erhvervshavnen





Interesserede kan læse brevet ti ministrene her:



De seks organisationer opfordrer ministrene til at undersøge lovligheden af byrådets beslutning om lejekontrakternes ophør og om muligt at erklære den ulovlig eller ugyldig eller undersøge, om staten på anden vis kan forhindre, at kommunen afvikler erhvervshavnenInteresserede kan læse brevet ti ministrene

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I brevet peger organisationerne blandt andet på:De seks organisationer peger på, at beslutninger at afvikle havne strider mod væsentlige national politikområder. Eksempelvis vil det betyde, at mere godstrafik flyttes fra havet og ind på land, hvilket påvirker trængslen og klimaet i negativ retning. Havneafvikling underminerer også væsentlige regeringsinitiativer for den maritime sektor (Det Blå Danmark), og for landbrugs- og fødevaresektoren.