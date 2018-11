FN’s søfartsorganisation tager fat på reformer

Af: Redaktionen Reformdrøftelserne handler blandt andet om, hvordan der gennemføres valg til IMO Council, om inddragelse af civilsamfundsorganisationer i IMO’s arbejde og om større adgang for offentligheden til IMO-møder og dokumenter.





- Mødet har vist meget stor interesse blandt IMO’s medlemsstater for reformer, og det finder vi fra dansk side meget positivt, siger

Søfartsstyrelsen direktør, Andreas Nordseth.





Han peger på, at IMO i sin nuværende form er ganske velfungerende, som det blandt andet er set med vedtagelsen af den første strategi for skibsfartens reduktioner af drivhusgasser.





- Samtidigt skal vi dog altid sikre os, at organisationen i videst muligt omfang lever op til tidens normer for arbejdsform, repræsentation og transparens, siger han videre.





Der er aftalt en plan for, at man under næste møde i Council i juli næste år skal færdiggøre en række forslag, som herefter forelægges IMO’s generalforsamling i slutningen af samme år.





Under IMO Council drøftede man også inddragelsen af såkaldte Perfomance Indicators i IMO’s strategiske plan, som skal måle organisationens virke. Her blev blandt andet et dansk forslag om etableringen af en ny indikator for sikkerhedsrelaterede hændelser på skibe diskuteret,. Medlemsstaterne blev enige om at forsætte arbejdet og drøftelserne om både nuværende og nye indikatorer på Councils næste møde.





Det kom også frem på mødet, at IMO nu har ansøgt om status som observatør i Arktisk Råd, som Danmark også er medlem af. Det forventes, at Arktisk Råd tager stilling til ansøgningen i 2019.





Generelsekretær fortsætter fire år mere

Endelig besluttede Council at forlænge kontrakten for den nuværende sydkoreanske generalsekretær, Kitack Lim, med fire år. Det betyder, at han vil forsætte som generalsekretær til og med 2023 såfremt IMO’s generalforsamling endeligt godkender det, når den samles næste gang i 2019.





