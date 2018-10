Fiskerihavne har modtaget fisk for 9 procent mere i 1. halvår i år

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 11:58





Grafen viser den stigende værdi af landinger i danske fiskerihavne.









Af: Redaktionen - Tallene viser, at danske fiskerihavne fortsat står stærkt, siger direktør i Danske Havne, Tine Kirk Petersen.I alt blev der landet fisk for 2,1 milliarder kroner i 1. halvår i år, hvilket svarede til en forøgelse på 9 procent i forhold til samme periode i 2017. Mængdemæssigt blev der landet 701.666 ton fisk, hvilket svarede til en reduktion på 12 procent i forhold til 2017-tallene.De tre største fiskerihavne er Skagen, Hanstholm og Thyborøn. Disse tre havne stod tilsammen for at tage imod 6.943 landinger. Skagen er mængdemæssigt landets betydeligste fiskerihavn og havde i 1. halvår af i år en markedsandel på 37,7 procent, mod Thyborøn på 27,3 procent og Hanstholm 17 procent.- Det er vigtigt at understrege, at Danmark er EU’s største fiskerination med landinger for en værdi af 3,6 milliarder kroner, atfiskerierhvervet bidrager med 12,5 milliarder kroner til bruttonationalproduktet, og at fiskerihavnene i Danmark betyder en lokal beskæftigelse på op til 10 procent, siger Tine Kirk Petersen.Danmarks største fiskerihavne samarbejder og erfaringsudveksler løbende i regi af Danske Havnes Fiskerihavneforum.