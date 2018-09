Mejerivirksomhed blev hædret for sin trafiksikre indsats

Torsdag 13. september 2018 kl: 11:46

Personerne på billede øverst er:

Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension

Jesper Sølund, Rådet for Sikker Trafik

Bo Poulsen, Arla Foods

Christina Nielsen, Arla Foods

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings og boligminister

Peter Sørensen, Arla Foods

Sine Levorsen, Arla Foods

Keld Højgaard Kristensen, Arla Foods

Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er vigtigt at hædre de virksomheder og ansatte, der gør en særlig indsats. Hver ulykke i trafikken er én for mange. Derfor er det meget positivt, at der er nogle, der går foran og viser, at det er muligt at påvirke de ansattes kørsel i en mere sikker retning, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.Prisen til Arla blev overrakt af Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) på vegne af juryen, der består af repræsentanter for Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, politiet og Dansk Industri.Arla får blandt andet prisen, da indsatsen på trafiksikkerhedsområdet har betydet færre ulykker og skader, mindre stress blandt chaufførerne, et lavere brændstofforbrug og øget medarbejdertilfredshed.Det er anden gang, at Arla Foods vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen. Sidste gang var i 2015. Juryens begrundelse for at give Arla prisen igen var, at Arla igennem mange år er gået forrest i forhold i arbejdet med trafiksikkerhed, men nok så vigtigt - fortsat fornyer og udvikler området.- Vi er glade for den anderkendelse vi har fået i dag. Vi er meget stolte af at det er anden gang vi modtager prisen. Det beviser, at vores vedholdende arbejde med at have fokus på trafiksikkerhed er nyttigt. Vores arbejde med at højne sikkerhedsniveauet haft den sideeffekt, at vi har sparet 450.000 liter brændstof om året og vi har fået en markant bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen, siger Peter Sørensen, der er transportchef i Arla Foods.