EU-Parlamentets miljøudvalg vil skubbe flere elbiler ud på vejene i 2030

Onsdag 12. september 2018 kl: 12:08

Af: Jesper Christensen Med vedtagelsen af rapporten foreslår EU-Parlamentets miljøudvalg at sætte skrappere krav for producenternes nye bilers samlede CO2-udslip i 2030 på en 45 procents reduktion frem for de 30 procent, som EU-Kommissionen har foreslået. Der til kommer et umiddelbart krav om en 20 procents reduktion i 2025. Den foreslåede lovgivning vil stille tilsvarede krav til varebiler.





De bilproducenter, der ikke lever op til målene, skal ifølge miljøudvalget bidrage til EU’s budget, hvor pengene vil blive brugt til at efteruddanne bilindustriarbejdere, der vil blive påvirket af ændringerne i produktionen.





Den vedtagne rapport fra EU-Parlamentets miljøudvalg indeholder også forslag om, at bilproducenterne skal sikre, at 0-udslip og lav-udslip køretøjer (ZLEV-køretøjer, der udleder mindre end 50 g CO2/km) har en markedsandel på 40 procent af de solgte nye biler og varebiler i 2030 og 20 procent i 2050.







Udvalget foreslår også, at bilernes CO2-udslip skal testet under virkelige forhold i stil med den nyligt introducerede NOx-kontrol. Testen skal være indført i 2023.





Miljøudvalgets vedtagne rapport skal til afstemning i EU-Parlamentet under parlamentets samling 1. 4. oktober i Strassbourg.





