Dødstallet er oppe på 41

SAMMENSTYRTET BRO I ITALIEN

Søndag 19. august 2018 kl: 09:52

Af: Redaktionen De første meldinger lød på, at omkring 30 mennesker var omkommet ved ulykken, hvor knap 100 meter af Morandi-broen, der løber hen over en del af Genova, brød sammen og faldt ned over et baneterræn og en flod.





Lørdag opdaterede det italienske nyhedsbureau, Ansa, antallet af omkomne efter ulykken til 41 mennesker.









