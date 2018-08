Aalborg Lufthavn blev i juli benyttet af 153.129 passagerer

Torsdag 2. august 2018 kl: 08:38

Af: Redaktionen I juli i år rejste 61.275 passagerer til og fra udlandet mod 42.274 i juli sidste år. Dermed er der tale om en fremgang i udenrigstrafikken på 44,9 procent. Omvendt var der med 38.087 charterrejsende tale om en tilbagegang på 8,8 procent, da tallet lå på 41.740 i juli sidste år.





På indenrigsområdet rejste 53.767 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn i juli i år mod 51.409 passagerer i juli sidste, hvilket gav en vækst på 4,6 procent.









- Selvom en stor del af de erhvervsrejsende holder sommerferie, er indenrigstallene positive. Det siger noget om, at København også har været et feriemål i juli. Hertil kommer, at rigtig mange passagerer har benyttet Københavns Lufthavn som transit til ferierejser ud i verden. Bornholm har også været meget populær i juli. Her har der været udsolgt ved stort set alle afgange, siger Søren Svendsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn.







