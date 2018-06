Transportorganisation får ny politisk chef

Torsdag 14. juni 2018 kl: 12:59

Af: Redaktionen Jørn-Henrik Carstens vil sammen med de øvrige medarbejdere i ITD’s politiske afdeling arbejde på at fremme ITD's politiske mærkesager på vegne af ITD’s medlemsvirksomheder.- Det glæder mig, at Jørn-Henrik Carstens har takket ja til at stå i spidsen for ITD´s politiske arbejde. I ITD er og vil vi være dem, der leverer saglige, relevante og afbalancerede oplysninger til politikere, myndigheder og samarbejdspartnere, når vi arbejder for gode rammevilkår for vores medlemsvirksomheder nationalt og i EU. Det vil Jørn-Henrik Carstens som politisk chef i ITD være garant for, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.

Jørn-Henrik Carstens har en baggrund som lastbilmekaniker, bil- og køreprøvesagkyndig og teknisk konsulent. Han kom til ITD i 2007, hvor han frem til 2011 arbejdede som teknisk konsulent i ITD’s medlemsservice med ansvarsområder inden for teknik, vægt og dimensioner, lastsikring, trafiksikkerhed, modulvogntog og særtransport.





Siden 2012 har han arbejdet som chefkonsulent i ITD’s politiske afdeling med ansvar for områderne teknik, digitalisering, trafiksikkerhed, alternative brændstoffer, modulvogntog, vægt og dimensioner, særtransport og det seneste år køre- og hviletid.





Jørn-Henrik Carstens ser frem til at være med til at forme ITD's politiske linje nationalt og europæisk som ny politisk chef.





- ITD er kendt for at gå foran og arbejde målrettet for at professionalisere transport- og logistiksektoren. Vi vil fortsætte med at basere vores politiske arbejde på fakta og bruge fakta til at få åbnet dørene på Christiansborg og i Bruxelles, så vi kan få vores positioner ført ud i livet til gavn for vores medlemsvirksomheder, siger Jørn-Henrik Carstens. Jørn-Henrik Carstens vil arbejde ud fra ITD's hovedkontor i Padborg, men vil ofte være at møde på ITD’s kontorer i København og Bruxelles.









