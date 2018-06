Litauisk transportfirma bestiller 500 trækkere i Holland

Torsdag 14. juni 2018 kl: 11:52

Af: Redaktionen Baggrunden for investeringen i de 500 nye DAF’er er gode erfaringer med hensyn til pålidelighed, sikkerhed og brændstofeffektivitet.Siden grundlæggelsen i midten af 1990'erne har Girteka Logistics udviklet sig til en af Europas største transportfirmaer med speciale i internationale full load-transporter. Girteka Logistics, der har en flåde af over 4.400 lastbiler og 4.700 trailere, beskæftiger over 9.000 lastbilchauffører.