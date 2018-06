Ansatte hos medlemmer af transportorganisationen ITD får hævet mindstelønnen

Mandag 11. juni 2018 kl: 12:02

Af: Redaktionen Overenskomstfornyelsen betyder, at mindstelønnen stimer 3,50 kroner i timen for blandt andet chauffører, mekanikere og lagermedarbejdere. Da der er tale om en minimallønsoverenskomst, bliver der lokalt ude på virksomhederne aftalt en personlig løn ud fra kvalifikationer, anciennitet med videre.





I forbindelse med overenskomstfornyelsen har Krifa og ITD Arbejdsgiver aftalt at indføre mediation som en forsøgsordning i den kommende overenskomstperiode, der kan fungere som et alternativ til traditionel konfliktløsning.





Parterne kan vælge at løse en faglig uenighed ved at bruge en neutral mediator, som er trænet i at hjælpe mennesker til selv at fremkomme med løsninger på konflikten. Det er frivilligt for hver af parterne, om de ønsker at deltage i mediationen. Hvis der skal være en mediationsproces, er det arbejdsgiveren, der skal dække udgifterne.





Krifa har en række uddannede mediatorer, som parterne kan vælge at trække på gratis under forsøgsordningen.





