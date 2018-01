Finsk trailer-producent åbner siderne for ny forhandler i Danmark

Mandag 8. januar 2018 kl: 11:02

Anhængere og sættevogne

City trailere

Kasse-opbygninger til Scania, Volvo, DAF med flere

FNA/FRC køle- og boksopbygninger

Double compartment

Åbningsbare sider ved hjælp af foldedøre

Double deck

ADR EXIII- og EN12642 XL-godkendte trailere

Af: Redaktionen Med Ekeri’s produkter kan Poulsen Biler, der samarbejder med forhandlervirksomhederne Scanvo Trucks Danmark A/S, Dansk Lastbiludlejning ApS og CPH Trucks A/S, tilføje endnu et segment til rækken af produkter og dermed servicere både eksisterende og nye kunder endnu bedre.Poulsen Biler peger på, at det også vil være muligt at handle reservedele og ekstra udstyr til Ekeri’s produkter via handelsvirksomheden i Horsens.Ekeri markerer sig indenfor trailere, anhængere og kasse-opbygninger med åbningsbare sider. Ekeri’s system gør det muligt, at åbne hele sider ved hjælp af foldedøre. Dermed kan der lastes store, lange og komplicerede emner ad gangen sikkert, effektivt og hurtigt.Ekeri’s produktsortiment omfatter:Poulsen Biler fremhæver i forbindelse med Ekeri-forhandlingen, at når der transporteres gods i lukkede trailere, minimeres risikoen for skader markant på det gods, der transporteres. Her udover øges den daglige effektivitet med et hurtigt og sikkert dørsystem.Ekeri’s produketer er opbygget i moduler, som kan sammensættes i mange forskellige kombinationer, så det er mulig at levere en kundetilpasset trailere.Poulsen Biler ApS oplyser over for transportnyhederne.dk, at Lastas i Hedensted, som tidligere har forhandlet Ekeri-produkter, ikke længere er forhandler af det finske mærke.