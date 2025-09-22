Elektrisk lastbil blev bestilt på dag et - og leveret på dag ni
Mandag 22. september 2025 kl: 09:45Af: Redaktionen
Ejner Hessel Truck leverede først i september en ny to-akslet batteri-elektrisk eActros 600 til Godshotel Distribution A/S i Greve, som dermed fik sin første elektriske trækker
Hos Godshotel Distribution A/S, der har hovedsæde i Greve og en afdeling i Fredericia og råder over en lastbilflåde på omkring 75, har man gennem længere tid haft en ønske om at kunne tilbyde kunderne emissionsfri transport.
Med den nye eActros fra Mercedes-Benz kan virksomheden køre langt for sine kunder, da den elektriske trækker har en rækkevidde på omkring 500 kilometer.
Den nye eActros 600 er opbygget med eloxeret alu-dørk og ekstra arbejdslys - og leveret med en Mercedes Service Complete-aftale, der omfatter fuld service med reparationer, vedligeholdelse og slitage.
Hos Ejner Hessel trucks er man stolte over, at der blot gik 9 dage fra ordre til levering.
Den nye eActros, der er solgt og leveret af salgskonsulent hos Ejner Hessel i Avedøre, Mogens Lauridsen, blev efter leveringen dekoreret i Godshotel Distribution A/S' signatur-branding.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Link-trailer med boks kommer til Herning
- Pakkedistribution er blevet mere elektrisk
- Elektrisk lastbil blev bestilt på dag et - og leveret på dag ni
- Regeringen vil skabe mere konkurrence om priserne på benzin og diesel
- Grise bidrager til brændstoffet
- Fredag 19. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Vognmandsorganisation roser transportministeren for sine tiltag
- Transportorganisation har forslag til flere dobbelttrailer-vogntog på vejene
- Elektrisk bilmesse får fornyet konceptet
- Indre Vestrebro kan blive til en nul-emissionszone
- Nye ruter og skjulemetoder afsløret i kokainrazziaer i Spanien
- Sydøstjyllands Politi beslaglagde 17.920 puff bars I Fredericia
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!