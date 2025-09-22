Elektrisk lastbil blev bestilt på dag et - og leveret på dag ni

Mandag 22. september 2025 kl: 09:45

Hos Godshotel Distribution A/S, der har hovedsæde i Greve og en afdeling i Fredericia og råder over en lastbilflåde på omkring 75, har man gennem længere tid haft en ønske om at kunne tilbyde kunderne emissionsfri transport.









Med den nye eActros fra Mercedes-Benz kan virksomheden køre langt for sine kunder, da den elektriske trækker har en rækkevidde på omkring 500 kilometer.









Den nye eActros 600 er opbygget med eloxeret alu-dørk og ekstra arbejdslys - og leveret med en Mercedes Service Complete-aftale, der omfatter fuld service med reparationer, vedligeholdelse og slitage.









Hos Ejner Hessel trucks er man stolte over, at der blot gik 9 dage fra ordre til levering.









Den nye eActros, der er solgt og leveret af salgskonsulent hos Ejner Hessel i Avedøre, Mogens Lauridsen, blev efter leveringen dekoreret i Godshotel Distribution A/S' signatur-branding.













