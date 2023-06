Budcenter fik bogie-trækker

Mandag 26. juni 2023 kl: 12:23

500 hk turbocompound-motor med I-Save

LED-lyspakke

Cyklistkamera for større sikkerhed både hos chauffør og trafikanter

Fabriksmonteret On-spot (snekæder) til vinterkørsel

Følgende pakker er med i aftalen:

Chaufførtider - hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne. Chaufføren kan oprettes til Volvo Connect app og se køre/hviletidsinfo

Brændstof og miljø - viser lastbilernes brændstofeffektivitet. Chaufføren kan oprettes til Volvo Connect app og se sin egen brændstofscore

Positionering - her kan chauffør- og lastbildata vises direkte på kortene, så vognmand og kunder straks kan få oplysninger om en bestemt levering

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker er blandt andet leveret med:Bilen er købt med Volvo Guldservicekontrakt, der giver maksimal driftstid for vognmanden. En Volvo Guldservicekontrakt indeholder blandt andet realtidsovervågning til at forudsige og forhindre uplanlagte stop, forebyggende vedligeholdelse svarende til lastbilens faktiske brug og Volvo Uptime, hvor bilen indkaldes til alle servicebesøg i god tid og eventuelle reservedele er bestilt hjem på forhåndDerudover har Roskilde Budcenter tilvalgt Volvo Connect, Volvos intelligente flådestyring for maksimal planlægning og drift af forretningen.Bilen er solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center i Ringsted.





