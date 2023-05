Chauffører er fan af hollandske lastbiler

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 12:51

Af: Redaktionen - At det denne gang blev DAF’er skyldes i høj grad chaufførernes ønske, for vi opfylder så vidt muligt deres ønsker, når det gælder valg af lastbilmærke. Lastbilen er både et arbejdsredskab, men i mange situationer også et hjem, når chaufførerne overnatter i den, så det er kun ret og rimeligt, siger Morten Mortensen.Protræ A/S har hovedsæde Skodborg mellem søderjyske Rødding og sydjyske Vejen mellem Kolding og Esbjerg. Protræ a/S er specialist i profiltræ i forskellige udformninger, forarbejdninger, farver og træsorter. En stor del af træet har vokset i Sverige og Finland, men Protræ leverer også sibirisk og canadisk træ til ind- og udvendigt husbyggeri, hegn og stolper. Produkterne sælges gennem den danske trælastbranche, og Protræ selv står for transporten med 30 trækkere og endnu flere trailere.Det er første gang, at Protræ har investeret i den nye DAF-generation i form af XG+-bogietrækkere med 530 hk-motor. Det giver god mening, for 56 tons vogntogsvægt er mere reglen end undtagelsen for Protræs syv-akslede sættevognstræk. Kørslen sker primært i Danmark, men bilerne kommer også til Sverige.- Det var selvfølgelig oplagt, at de nye biler skulle være med det store XG+-førerhus med den 33 cm længere sovekabine. Det er der ingen af de andre mærker, der kan matche, og det havde vores DAF-glade chauffører selvfølgelig ønsket sig, siger Morten Mortensen.Han glæder sig ekstra meget til at følge de nye DAF’er - ikke mindst, hvad angår brændstofforbruget.- Vi har store forventninger til dem, for med den nye aerodynamiske front på den nye DAF-generation kan det vel kun blive godt, siger han.Bilerne leveres med Warranty Plus-Drivline-garanti med tre års fuld fabriksopbakning uden kilometerbegrænsning samt fem-årige serviceaftaler. Den første er opbygget af Brande Vognfabrik med heldækkende dørkplade og galge i aluminium samt rustfri sideskørter og værktøjsskabe, og ESA Trucks har klaret diverse tilslutninger, klargøring og levering. Fix Autopolstring i Padborg har kræset lidt ekstra i førerhusene indvendigt, mens Ladelund Skilte i Vejen har stået for dekorationen på førerhusene udvendigt.







Ebbe Termansen fra ESA Trucks har stået for salg og levering af de to DAF XG+’er, hvor den første allerede er sat i drift på de danske og svenske veje, mens den anden følger efter om et par uger.









