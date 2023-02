Grenaa-vognmand har fået sit første vogntog med italienske heste

Torsdag 16. februar 2023 kl: 09:29

Fakta om Gert Svith A/S’ nye Iveco X-Way:

Chassis: 4-akslet X-Way (forstærket entreprenørversion) med parabelfjedre på forakslen og luftaffjedring på tandem- og bogieaksler. 6-cylindret 13-liters Cursor 13-motor på 570 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm tilkoblet en 12-trins TraXon-gearkasse med krybegear. Navreduktion på trækakslerne med langs- og tværgående differentialespærrer samt styrbar og løftbar bogieaksel bagest



Opbygning: 6,4 meter 3-vejs Nopa FTP-V320 tippelad med 5 mm Hardox- bund og hydraulikolietank integreret under ladet. Pendelsider i begge sider samt tophængt ”svensker-bagklap” hængslet i højre side i aluminium samt automatbagsmæk. Monteret hos Sawo i Aarhus og leveret af distriktschef Jan Thomsen



Påhængskøretøj:

Tre-akslet AMT-kærre med tre-vejs tip fra MTDK i Randers





Vogntoget er malet af Vognmaleren i Assentoft ved Randers og solgt og leveret af Michael Bache fra den auturiserede Iveco-forhandler Bache A/S' afdeling i Aarhus





Fakta om Gert Svith A/S:

Vognmands- og entreprenørfirmaet Gert Svith A/S er en alsidig familievirksomhed med fokus på det lokale og betjening af alle kundegrupper - lige fra fru Sørensen, der mangler pyntesten til sin kolonihave, til anlægsarbejder som motorvejsbyggeri og havneanlæg

Vognmand Henrik Svith er direktør og udgør sammen med vognmand Gert Svith direktionen som henholdsvis. fjerde og tredie generation

Det er firmaets mål at fastholde og udvikle en høj service og lægge sig i selen for at levere de ønskede ydelser

Blandt virksomhedens kompetencer er entreprenørarbejde med moderne og avancerede maskiner, nedbrydning af bygninger med knusning af nedbrydningsmaterialer, transport af materiel med ca. 50 lastbiler, blokvognskørsel med lasteevne på op til 73 tons, kranarbejde med rækkevidde op til 36 meter, jordsortering, containere i alle størrelser til materialer/affald eller opbevaring, snerydning og saltning for både private og for offentlige myndigheder med mere

4-akslet X-Way (forstærket entreprenørversion) med parabelfjedre på forakslen og luftaffjedring på tandem- og bogieaksler. 6-cylindret 13-liters Cursor 13-motor på 570 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm tilkoblet en 12-trins TraXon-gearkasse med krybegear. Navreduktion på trækakslerne med langs- og tværgående differentialespærrer samt styrbar og løftbar bogieaksel bagest6,4 meter 3-vejs Nopa FTP-V320 tippelad med 5 mm Hardox- bund og hydraulikolietank integreret under ladet. Pendelsider i begge sider samt tophængt ”svensker-bagklap” hængslet i højre side i aluminium samt automatbagsmæk. Monteret hos Sawo i Aarhus og leveret af distriktschef Jan ThomsenTre-akslet AMT-kærre med tre-vejs tip fra MTDK i RandersVogntoget er malet af Vognmaleren i Assentoft ved Randers og solgt og leveret af Michael Bache fra den auturiserede Iveco-forhandler Bache A/S' afdeling i Aarhus

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den første Iveco X-Way i Gert Svith A/S flåde er har 570 hk som trækkraft til læsset på både forvogn og kærre - en tre-akslet AMT-kærre - som giver en samlet vogntogsvægt på 56 tons.Vognmands- og entreprenørfirmaet, Gert Svith A/S, i Grenå hører til i den tunge klasse med et halvt hundrede store lastbiler til entreprenør-, kran- og blokvognskørsel. Dertil kommer en snes tunge entreprenørmaskiner fra rendegravere og gummigeder til gravemaskiner. En stor del af virksomhedens lastbiler er leveret af producenter i Nordeuropa. Med den nye Iveco X-Way 570 8x4*4 er der også kommet en sydeuropæisk leverandør til.Det nye vogntog, der ud over den fire-akslede Iveco X-Way består af en tre-akslet AMT-kærre med tip, skal bruges til tung entreprenørkørsel på Djursland og i Midtjylland.- Det er vores første Iveco i firmaet, og vi glæder os til at se, hvordan den klarer sig i forhold til vores øvrige vognpark, der især består af svenske lastbiler, siger direktør Henrik Svith, der er fjerde generation i virksomheden, der blev grundlagt for over 100 år siden.- At vi nu prøver et nyt mærke skyldes, at vi har en god chauffør, Christian Tækker, der var frisk på at få ny bil, da Iveco kom med en løsning, der var interessant og passede til vores behov, siger Henrik Svith og fortsætter:- Jeg er overbevist om, at det aldrig bliver godt, hvis man sætter en chauffør i en bil, han ikke kan li’ at køre i. Christian har dog kørt i flere forskellige Iveco-lastbiler tidligere i sin karriere, og han var frisk på at prøve igen.Henrik Svith har tegnet en syv-årig Iveco 3XL-servicekontrakt (såkaldt guld-aftale) på X-Way’en.- Det skal nok blive godt, fastslår han.Den nye Iveco X-Way kom på markedet for ca. fem år siden og er siden løbende blevet opdateret med produktforbedringer på mange punkter. Det gælder også den sekscylindrede 13-liters motor, der i sin nyeste udgave yder op til 570 hk.- Jeg har kørt lastbil i mere end 25 år. Jeg startede i en Iveco EuroStar med 420 hk hos Friis-Pedersen i Nødager, og det var en fin bil dengang, siger chauffør Christian Tækker og fortsætter:- Siden har jeg kørt i mange forskellige lastbilmærker og -modeller, både i Danmark og det øvrige Norden inklusiv Nordnorge. I dag er jeg dog mere imponeret af Iveco's nye 13-liters 570 hk-motor, som både trækker bedre og er langt mere brændstoføkonomisk end min tidligere lastbil.Når snakken falder på de forskellige lastbilmærker, har Christian Tækker klare holdninger både til lastbilernes egenskaber og deres serviceniveau. Udsigten til at køre i stykker i en fjern afkrog - eller lige rundt om hjørnet for den sags skyld - har aldrig bekymret ham, uanset hvilke mærker, han har kørt i.- Der er mange holdninger til de forskellige mærkers servicenetværk. Jeg har hørt fra en kollega, der var kørt i stykker i Nordnorge i et af de svenske mærker, og hvor der gik to dage, inden hjælpen var fremme. Jeg har talt med en anden kollega, der også oplevede tekniske problemer i en Iveco næsten samme sted i Nordnorge, og her var hjælpen fremme pr. helikopter og bilen køreklar igen efter fire timer, siger han og peger på, at service er, hvad den lokale forhandler gør den til. Christian Tækker fortæller, at han har en klar følelse af, at Iveco-forhandleren i det østjyske, Bache A/S, er på dupperne.- Med den nye X-Way har Gert Svith A/S valgt den perfekte kombination af en bil, der både kan begå sig i svært terræn, men som samtidig leverer fremragende præstationer på almindelig vej, siger direktør Michael Bache fra Bache A/S i Aarhus, der har leveret bilen.- X-Way ‘en har Iveco's særligt, forstærkede chassisramme, som giver store fordele, når man kører med tung last. Derudover kan den leveres med HI-Traction-systemet, der gør, at bilen selv skifter over til firehjulstræk for bedst muligt vejgreb men kun i de situationer, hvor der er brug for det, fastslår han.